POL-NOM: Pkw aufgebrochen - Zeugenaufruf

37176 Nörten-Hardenberg, Pendlerparkplatz/ B446, Donnerstag, 01.02.2024, 17.35 Uhr - 20.35 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person schlug am Donnerstagnachmittag in dem Tatzeitraum von 17.35 Uhr bis 20.35 Uhr eine Seitenscheibe eines Pkw ein, welcher auf einem Pendlerparkplatz an der B446 in Nörten-Hardenberg geparkt stand.

Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Gegenstände entwendet. Anschließend entfernte sich die Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wird auf rund 800,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

