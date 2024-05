Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240529 - 0566 - Frankfurt - Heddernheim: Räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Ladendieb entwendete am gestrigen Dienstagmittag (28. Mai 2024) erst einige Waren in einem Einkaufsmarkt und verletzte dann auf seiner Flucht noch eine Mitarbeiterin. Polizeibeamte nahmen ihn im Nahbereich fest.

Gegen 14:35 beobachteten Zeugen in einem Einkaufsmarkt in der Olof-Palme-Straße, wie der 27-jährige Tatverdächtige diverse Waren in seinem Rucksack verstaute. Als eine Mitarbeitern ihn an der Kasse darauf ansprach, ergriff er die Flucht. Dabei habe er einer weiteren Mitarbeiterin, die ihn aufhalten wollte den Arm verdreht und sie zur Seite geschubst.

Ihm gelang es zunächst, zu fliehen, aufmerksamen Polizisten gelang es jedoch ihn im Nahbereich festzunehmen.

Auf Grund seiner Wohnungslosigkeit wurde er zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell