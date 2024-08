Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angezeigtes Sexualdelikt in Varel - Polizei bittet die Bevölkerung zur weiteren Aufklärung um Mithilfe und sucht dringend Zeugen!

Varel (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der Nacht zum Sonntag, 04.08.2024, in der Zeit zwischen ca. 03:45 Uhr- 05:30 Uhr zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 33-Jährigen im Hafenbereich von Varel gekommen sein. Im Rahmen einer dort zeitgleich durchgeführten Veranstaltung könnten Zeugen möglicherweise auffällige Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei bei ihren weiteren Ermittlungsmaßnahmen helfen könnten. Die Polizei Varel hat ihre Ermittlungsarbeit aufgenommen und bittet die Bevölkerung zur Klärung der näheren Umstände um Mithilfe: Wer hat in dem Zeitraum von etwa 04 - 05 Uhr in der Straße Kohlhof auffällige Personen oder eine auffällige Situation beobachtet? Jeder Hinweis kann hilfreich sein! Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden. Aus Gründen des Opferschutzes werden keine weiteren Angaben veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell