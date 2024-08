Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter schwerer Diebstahl aus Getränkemarkt

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 03.08.24, 22:30 Uhr - 04.08.24, 00:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines Getränkemarktes in der Straße Am Markt in Sande. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Jever unter 04461 7449-0 erbeten.

