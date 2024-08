Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Zetel - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am frühen Sonntagabend, 04.08.24, kam es in Zetel zu einem Raub an der Neuenburger Straße in Höhe der Veranstaltungsstätte Hankenhof. Insgesamt drei Täter stellten sich einem 20-Jährigen in den Weg. Ein Täter hielt das Opfer fest, während ein anderer Täter aus der getragenen Umhängetasche des Opfers dessen Handy sowie eine Geldbörse entwendete. Anschließend flohen die Täter vom Tatort. Einer der Täter soll mit einem roten Trainingsanzug bekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden die noch namentlich nicht bekannten Zeugen gesucht, die dem 20-Jährigen nach der Tat zu Hilfe eilten.

