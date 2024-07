Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in der August-Bebel-Str.

Sondershausen (ots)

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Freitag, den 05.07.2024 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:45 Uhr in der August-Bebel-Str. in Sondershausen. Der Fahrzeughalter stellte seinen Pkw Ford C-Max ordnungsgemäß längs der Fahrbahn am Fahrbahnrand der August-Bebel- Straße ab. Als er gegen 14:45 Uhr zu seinem Pkw kam, stellte er eine Beschädigung der Heckklappe linksseitig in einer Höhe zwischen 90 cm und 104 cm fest. Der Schaden beträgt ca. 1500,- Euro.

