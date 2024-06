Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Dinkelhausen, K 446, Hauptstraße/Ecke Malliehäger Straße, Montag, der 24.06.2024, 13:15 Uhr. Ein 50- jähriger Fahrer eines Transporters aus Northeim befuhr die Bergstraße in Richtung Hauptstraße und hielt an der Kreuzung an. Ein von links kommender 32- jähriger PKW Fahrer mit Anhänger aus einem Uslarer Ortsteil bog nach rechts in die Malliehäger Straße ein. Da der 50- jährige die Länge des Fahrzeugs falsch einschätzte, berührte er beim Anrollen den Anhänger des 32- jährigen. Am Transporter sowie am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

