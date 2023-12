POL-HAM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 9. Dezember, kam es gegen 19.55 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Grünstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine einen Kinderwagen schiebende Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 31-jährige Fiat-Fahrerin aus Hamm fuhr auf der Grünstraße in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen. Eine 39-jährige Fußgängerin aus ...

