Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Graftstraße, (Gebäude Stadtverwaltung), zwischen Freitag, dem 21.06.2024, 12:00 Uhr und Montag, dem 24.06.2024, 06:30 Uhr. Unbekannte Täter schmierten, mittels eines Eddings in schwarz, einen Schriftzug auf den Aushangkasten für öffentliche Bekanntmachungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar unter Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell