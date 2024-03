Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 30.03.2024, 09:00 Uhr - 31.03.2024, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl einer Geldbörse.

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 12:45 Uhr bis 20:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Liebenhaller Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit legte eine 24-jährige Mitarbeiterin des städtischen Krankenhauses ihre Handtasche in einem Aufenthaltsraum ab, da sie direkt zum Dienstbeginn bei einem Notfall unterstützen musste. Diese Gelegenheit nutzte eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Die junge Frau bemerkte den Diebstahl erst am Folgetag. Es entstand ein Schaden von etwa 50 EUR. Die Täter sind bisher unbekannt. Zeugen der Tat oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl.

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter (Ringelheim), Bahnhofstraße.

Hergang: Während des genannten Zeitraums schloss ein 18-jähriger Mann aus Salzgitter sein grauschwarzes Mountainbike der Marke Cube in einer Fahrradbox am Bahnhof Ringelheim an. Später musste er feststellen, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 900 EUR. Bis zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung lagen keine Hinweise auf den Täter vor. Zeugen der Tat oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Samstag, 30.03.2024, 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, An der Erzbahn.

Hergang: Am Samstagvormittag wurde der Audi einer 42-jährigen Salzgitteranerin von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug der Frau war auf dem Parkplatz des E-Centers geparkt. Sie hatte ihren noch unbeschädigten Pkw um 10:30 Uhr abgestellt und entdeckte um 11:45 Uhr eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Samstag, 30.03.2024, 11:25 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit wurde der am Garten-Center Nordharz abgestellte Skoda eines 32-jährigen Salzgitteraners durch einen 78-jährigen VW-Fahrer aus Salzgitter beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach kurzem Betrachten der Schäden unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete die Tat und teilte dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mit. Der Beschuldigte wurde von der Polizei aufgesucht und gab an, keine Beschädigungen gesehen zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Fahren eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss.

Zeit: Sonntag, 31.03.2024, 00:05 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße.

Hergang: Während eines polizeilichen Einsatzes fuhr ein 23-jähriger Mann aus Salzgitter um 00:05 Uhr mit einem E-Scooter auf die eingesetzten Polizeibeamten zu. Als er die Polizei erkannte, stellte er den E-Scooter ab und flüchtete in ein anliegendes Waldgebiet. Nach einer Weile versuchte er zu Fuß am Polizeieinsatz vorbeizugehen. Die Beamten sprachen ihn an, und obwohl er zunächst bestritt, der Fahrer gewesen zu sein, konnte er durch die Bedien-App des Scooters überführt werden und gab schließlich die Fahrt zu. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell