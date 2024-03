Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 29.03.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Straßenraub / räuberische Erpressung,

38228 Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, Donnerstag, 28.03.24, ca. 20 Uhr

Zu einem Raubdelikt unter Jugendlichen / Heranwachsenden kam es am Donnerstagabend in Salzgitter-Fredenberg. Drei 14- bzw. 15-jährige Jugendliche aus Salzgitter befanden sich auf dem Fußweg nach Hause, als sie im Hans-Böckler-Ring plötzlich aus einer ca. achtköpfigen Gruppe Heranwachsender heraus angesprochen wurden. Zwei männliche Personen agierten hierbei als Haupttäter und hielten das 15-jährige Opfer fest und ließen sich unter Androhung weiterer Gewalt u.a. hochwertige Schuhe und Bargeld von ihm aushändigen. Dabei soll auch ein Messer gezeigt worden sein. Ein 14-jähriger Begleiter wollte dem Opfer helfen, was jedoch durch die Täter unterbunden wurde. Nach der Aushändigung des Raubgutes flüchteten die Täter in Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Zu den beiden agierenden Tätern liegen Personenbeschreibung vor. Sie sollen ca. 16-19 Jahre alt gewesen, deutsch mit syrischem Akzent gesprochen haben und mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die tatrelevanten Angaben machen oder Hinweise auf die Tätergruppierung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell