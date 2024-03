Polizei Salzgitter

POL-SZ: SALZGITTER Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 28.03.2024: Farbschmierereien an mehreren Geschäften in Salzgitter

Peine (ots)

Am Morgen und Vormittag des 28.03. hat die Polizei in Salzgitter gleich mehrere Sachbeschädigungen aufnehmen müssen. An zwei Geschäften und einem Kulturzentrum in Lebenstedt sind Graffitis festgestellt worden. Da diese Straftaten offenbar im Kontext ständiger und dauerhafter Auseinandersetzungen türkisch- und kurdischstämmiger Kreise stehen, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341/ 1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell