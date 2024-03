Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2024: Vermisster 78-Jähriger wurde gefunden

Wolfenbüttel (ots)

Ohrum/Halchter, 27.03.2024, 13:10 Uhr

Am gestrigen Tag haben wir in einer Pressemitteilung um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem Vermissten aus Kissenbrück gebeten. Am heutigen Tage wurde der Umkreis der Absuche nochmals erweitert. Dabei wurde der 78-Jährige leblos im Unterholz in der Feldmark zwischen Ohrum und Halchter aufgefunden. Angaben zur Todesursache können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell