Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.03.2024 - Müllcontainer auf Schulgelände in Brand

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 28.03.2024, 02:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein auf dem Schulgelände befindlicher Müllcontainer in Brand. Kurz vor Beginn der Löscharbeiten durch die Feuerwehr begannen weitere Müllcontainer, die in einiger Entfernung aufgestellt waren, ebenfalls zu brennen. Durch das Feuer entstand zudem Schaden an dem Schulgebäude. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Dur Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell