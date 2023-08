Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage geöffnet- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. August, 16.00 Uhr und dem 29. August, 10.00 Uhr öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam eine Garage in der Straße "Riethweg" in Ichtershausen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, jedoch wurde ein in der Garage geparkter VW beschädigt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0227265/2023) entgegen. (jd)

