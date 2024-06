POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Einbeck (ots) - Einbeck / Salzderhelden (rod) Am 25.06.2024 entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 18.55 Uhr ein E-Bike am Bahnhof in Salzderhelden. Die 24- jährige Geschädigte hatte ihr Rad dort unter dem überdachten Fahrradständer angeschlossen. Es handelt sich um ein orangefarbenes E-Bike der Marke Giant, Modell Stance. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8000 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei ...

