POL-NOM: Bei Verkehrskontrolle aufgeflogen - Strafverfahren wegen Urkundenfälschung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordring, Montag, 24.06.2024, 14.10 Uhr NORTHEIM (mil) Am Montagnachmittag kam es im Nordring in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes männliches Kind fuhr aus einer Grundstückseinfahrt in den Nordring ein und übersah dabei eine auf dem Nordring befindliche 29-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

mehr