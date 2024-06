Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), zwischen Donnerstag, dem 20.06.2024, 15:00 Uhr und Montag, dem 24.06.2024, 07:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter brachen, auf bislang unbekannte Weise, einen, mittels Vorhängeschloss gesicherten, Anhänger eines Strombetreibers auf und entwendeten ca. 100 Meter Kupferkabel und eine Kiste mit Spanngurten. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

