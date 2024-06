POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Zum Schöttelbach, Montag, 24.06.2024, 16.30 - 16.50 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person entwendete am Montagnachmittag das E-Bike einer 39-jährigen Frau aus Moringen. Das E-Bike wurde zuvor gegen 16.30 Uhr an einem Hof an der o.g. Örtlichkeit abgestellt und mittels eines Schlosses durch die Räder gesichert. Gegen 16.50 Uhr wurde der Diebstahl des knapp 1500 Euro - ...

