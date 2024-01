Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Keller

Wiehl (ots)

Zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (23. Januar) und 11 Uhr am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Burzenland" in Drabenderhöhe eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster auf. Dann durchwühlten sie die Kellerräume und die Waschküche. Sie flüchteten mit mehreren Flaschen Alkohol als Diebesgut. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell