POL-LG: +++ Wochenendpressemittelung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 02.08. - 04.08.2024 +++

vom 02.08.2024 - 04.08.2024

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt, muss gehen

Im Hanseviertel kam es am Freitagnachmittag zum wiederholten Male zu häuslichen Streitigkeiten zwischen einem 48-Jährigen sowie seiner 35-jährigen Partnerin. Da der Mann im Rahmen des Streites übergriffig wurde, wurde er durch eingesetzte Polizeibeamte für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Lüneburg - rabiater Dieb

Auf frischer Tat betroffen wurde ein 52-jähriger Langfinger am Freitagabend in einem Lüneburger Baumarkt als er teures Werkzeug zwar mitnehmen jedoch nicht bezahlen wollte. Eine Mitarbeiterin hielt dieses Verhalten für unpassend und hielt den Ganoven fest, welcher dann ungehalten wurde und um sich schlug. Durch Unterstützung einiger Kunden konnte er festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Lüneburg - Autoknacker unterwegs

Die Polizei rät erneut, keine wertvollen Gegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Auch am Wochenende öffneten Kriminelle gewaltsam mindestens zwei Pkw im Lüneburger Stadtgebiet, um darin befindliche Gegenstände zu entwenden. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen die Täter in einem Parkhaus in der Soltauer Straße zu. Am Samstag im Zeitraum von 08:30 Uhr - 21:15 Uhr wurde dann ein Pkw im Ochtmisser Kirchsteig aufgebrochen. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215.

Lüneburg - erneut Vielzahl von Fahrraddiebstählen

Erneut kam es im Lüneburger Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen. Mindestens fünf Fahrräder wurden alleine am helllichten Sonnabend entwendet. Bemerkenswert hierbei, dass drei verschlossen abgestellte Fahrräder im Umkreis des gut besuchten Wochenmarktes gestohlen wurden. Besonders dreist war ein Dieb, der sich in ein Fahrradgeschäft in der Goseburg begab, sich dort auf ein hochwertiges Fahrrad setzte und mit diesem bislang unerkannt davonfuhr.

Bitte schließen Sie ihr Fahrrad möglichst an festen Gegenständen an. Auch könnte eine Codierung des Fahrrades potentielle Diebe abschrecken. Die nächsten Termine finden am 09.08.2024 (13-17 Uhr) sowie 10.08.2024 (09-13 Uhr) auf dem Hof der Polizei Lüneburg statt. Anmeldungen hierfür können am kommenden Dienstag in den Zeiträumen von 08:30 - 10:30 Uhr sowie 18:00 - 22:00 Uhr unter der Rufnummer 04131/8306-2452 erfolgen.

Lüneburg - Straßenverkehr

In der Nacht zu Sonntag wurden gleich zwei junge Männer erwischt, die beeinflusst am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad die Artlenburger Landstraße entlang, obwohl er offensichtlich zuvor "gekifft" hatte. Während der Konsum nach der Gesetzesänderung mittlerweile erlaubt ist, ist es aus gutem Grund nach wie vor verboten, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. Auch in diesem Fall wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Zudem besaß der Übeltäter keinen erforderlichen Führerschein.

Ein weiterer junger Mann wurde später in der Theodor-Heuss-Straße auf einem E-Scooter fahrend angetroffen. Dieser hatte mit 0,9 Promille deutlich zu viel Alkohol konsumiert. Ihn erwartet ein wohl ein Bußgeld.

Landkreis Uelzen

Körperverletzungen

Am Sonntag, gegen 01.45 Uhr, kam es in Uelzen auf dem Stadtfest zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zunächst gerieten drei Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren in verbalen Streit, der dann in Faustschlägen endete. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, gegen 01.45 Uhr, kam es in der Gudesstraße zu diversen Körperverletzung in einer Per-sonengruppe aus Frauen und Männern zwischen 24 und 41 Jahren. Es kam in wechselseitigen Opfer-Täter-Zeugen-Konstellationen zu Schlägen und Tritten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß Waffengesetz

Am Samstag, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei ein Besucher des Stadtfestes gemeldet, der dort in Tarnkleidung und mit einer Schusswaffe rumläuft. Es konnte ein 22-jähriger Mann mit einer Soft-Air-Pistole in einem Oberschenkelholster festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, da er eine Anscheinswaffe bei einer Veranstaltung führte. Die Waffe wurde eingezogen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrten Am Samstag, gegen 1.08 Uhr, wurde in Westerweyhe ein 14-jähriger Junge fahrend auf einem Hover-board mit Sitz-/Lenkvorrichtung angetroffen. Da diese Fahrzeuge keine Betriebserlaubnis bekommen können, können sie auch nicht versichert werden und dürfen somit nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Es wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, wurde in Uelzen, Alewinstraße, ein 25-jähriger Mann mit einem elektrisch betriebenen Leichtkraftrad kontrolliert. Er stand unter Alkoholeinfluss und "pustete" 1,48 Promille. Desweiteren war das LKR nicht versichert und der Fahrer hat keinen Führerschein.

Am Sonntag, gegen 03.40 Uhr, bedrohte ein 22.jähriger Mann seinen Bruder in Uelzen, Karlstraße. Er flüchtete dann mit einem Fahrrad vom Tatort und wurde in der Albrecht-Thaer-Straße gestellt. Er "pus-tete" 2,06 Promille. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Brand einer Scheune mit einliegender Wohnung in Schnega, OT Leisten In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr in Leisten zum Brand einer Scheune mit kleiner Wohneinheit. Auf Grund der starken Ausdehnung des Feuers und der dadurch entstandenen Einsturzgefahr des Gebäudes konnte die Feuerwehr das Objekte nicht betreten und nur von außen löschen. Das Gebäude wurde durch das Feuer nahezu gänzlich zerstört. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 150.000,- Euro Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude. Ein Anwohner erlitt einen Schock, sonst wurde niemand verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntag noch an.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer in Lüchow Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, kam ein 21jähriger in der Innenstadt von Lüchow mit seinem Kleinkraftrad von der Fahrbahn ab. Vermutlich aufgrund eines Defekts ließ sich sein Krad in einer Kurve plötzlich nicht mehr bremsen. Der 21jährige fuhr gegen die Fassade eines Hauses und stürzte, wodurch er sich Verletzungen zuzog und im Krankenhaus behandelt werden muss.

