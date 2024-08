Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Waldbad und Praxis - Geldkassetten geleert ++ Diesel aus Beregnungsaggregat entwendet ++ Alkoholisierter Radfahrer verunfallt mit Kind ++ E-Bikes und E-Scooter entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streit um Musikbox - Schlag mit Flasche - Gewahrsam

Am Kreidebergsee kam es am 01.08.2024 gegen 22:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und dem Eigentümer einer Musikbox. Diese stand auf einer Sackkarre und wurde von dem 28-Jährigen weggezogen. Als der Eigentümer die Sackkarre festhielt, schlug der Dieb den Eigentümer gegen die Wange und entfernte sich ohne die Musikbox. Wenige Stunden später geriet der 28-Jährige erneut polizeilich in Erscheinung als er mit einer Flasche einen 29-Jährigen schlug. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Ermittlungen nach Küchenbrand - Straße kurzzeitig gesperrt

Am 01.08.2024 geriet ein Topf in der Küche einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses "Vor dem Neuen Tore" in Brand. Die zügig eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer löschen, sodass lediglich ein Schaden in der brandbetroffenen Wohnung entstand. Für die Löscharbeiten wurde die genannte Straße kurzzeitig gesperrt.

Lüneburg - 40-Jähriger versucht Sattel zu entfernen - Zeuginnen aufmerksam

Zwei Zeuginnen beobachteten am 01.08.2024 gegen 19:30 Uhr wie ein Mann in der Lüner Straße sich mehrere Fahrräder anschaute und den Sattel eines Fahrrades entfernte. Daraufhin sprachen sie ihn an und riefen die Polizei, welche den 40-Jährigen Mann antreffen und kontrollieren konnte. Dieser ist bereits in der Vergangenheit unter anderem aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Lüneburg - E-Bikes und E-Scooter entwendet

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 23.06.2024 bis zum 01.08.2024 gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Nelly-Sachs-Straße, indem sie das Vorhängeschloss zum Keller aufbrachen. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes und einen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei überprüft einen Zusammenhang zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der selbigen Adresse im genannten Tatzeitraum. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Restaurant - Bargeld und Autoschlüssel entwendet

Gegen 03:15 Uhr brachen zwei unbekannte Täter am 02.08.2024 in ein Restaurant in der Lüner Straße ein, indem sie die Tür aufhebelten. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ein Autoschlüssel entwendet. Die Täter entfernten sich in derzeit unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Rangelei in Bahnhofstraße - Polizei geht dazwischen und erteilt Platzverweise

Zwei Männer im Alter von 38 und 22 Jahren gerieten am 01.08.2024 gegen 20:30 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Streit über eine zerbrochene Brille. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei welcher beide zu Boden gingen. Die Polizei konnte die beiden Männer voneinander trennen und erteilte Platzverweise.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Portemonnaie in Supermarkt entwendet

Erneut ist es in Lüchow-Dannenberg zum Diebstahl eines Portemonnaies innerhalb eines Supermarktes gekommen. Am 31.07.2024 entwendeten Unbekannte gegen 12:00 Uhr ein gefülltes Portemonnaie im Wert von etwa 100 Euro in einem Supermarkt in der Seerauer Straße. Bereits in der jüngeren Vergangenheit, gab es eine Häufung ähnlich gelagerter Sachverhalte im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Polizei hat diesbezüglich Tipps an die Bevölkerung gegeben (siehe hierzu auch Pressemitteilung vom 26.07.2024). Die Ermittlungen zu den Diebstählen laufen.

Jameln - Diesel aus Beregnungsaggregat entwendet

Unbekannte entwendeten am 31.07.2024 gegen 22:00 Uhr insgesamt 400 Liter Diesel aus einem Beregnungsaggregat. Dieses befand sich auf einem Feld zwischen Jameln und Breese im Bruche. Zeugen konnten einen PKW ohne Kennzeichen am Tatort beobachten. Der Wert des Diesels beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen drei Personen - 31-Jähriger zerkratzt PKW

Ein 31-Jähriger zerkratzte am 01.08.2024 gegen 11:00 Uhr im Hagenskamp den PKW-Suzuki eines 66-Jährigen. Eine 63-Jährige bemerkte die Situation und sprach den Mann an. Daraufhin kam es zu Beleidigungen und Bedrohungen zwischen den genannten Personen. Der 31-Jährige und der 66-Jährige wurden anschließend handgreiflich und verletzten sich gegenseitig leicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Bienenbüttel - Einbruch in Firmentransporter - Werkzeug entwendet

Erneut machten sich Unbekannte an einem Firmentransporter zu schaffen. In der Nacht zum 01.08.2024 hebelten sie die Schiebetür eines Mercedes-Vito in der Schützenallee auf und entwendeten Arbeitswerkzeug der geschädigten Firma. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu diesem und ähnlichen Sachverhalten aus der jüngeren Vergangenheit in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen laufen.

Bienenbüttel - Einbruch in Waldbad und Praxis - Geldkassetten geleert

In der Nacht zum 02.08.2024 kam es in Bienenbüttel zu zwei Einbrüchen. In einem Waldbad wurde der Türbeschlag eines Büros aufgehebelt und ein Tresor angegangen. Dieser konnte allerdings nicht geöffnet werden. Zusätzlich verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Praxis im Badweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen sie über das Gelände des Waldbades zum Objekt. Es wurden zwei Geldkassetten geleert. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Uelzen - Alkoholisierter Radfahrer verunfallt mit Kind - beide Personen schwerverletzt

Am 01.08.2024 gegen 18:45 Uhr beabsichtigte ein 34-jähriger Radfahrer mit einem Kind, welches ebenfalls auf einem Fahrrad fuhr, die Luisenstraße auf Höhe der Ernststraße zu überqueren. Dabei missachteten sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW, welcher die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Radfahrer wurden schwerverletzt. Der 34-Jährige räumte den Konsum von Cannabis und Alkohol vor Fahrtantritt ein. Ihm wurde Blut entnommen. Es entstand Sachschaden an den Fahrrädern sowie dem PKW in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell