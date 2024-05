Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erzhausen (ots)

Beamte des Kriminalkommissariats 43 aus Darmstadt haben bereits am 23. April drei Fahrräder in einem Kellerabteil in Erzhausen sichergestellt und suchen jetzt die rechtmäßigen Besitzer. Bei den drei Rädern handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Rotwild, ein braunes Citybike der Marke Scott und ein rotes Damenrad der Marke Kreidler. Da die hochwertigen Räder in einem Kellerabteil zusammen mit gestohlenen Fahrrädern gelagert wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass diese ebenfalls aus einem Diebstahl stammen.

Bislang konnten die Polizeibeamten keine Hinweise zur Herkunft erlangen. Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) zu melden.

Weitere Bilder finden Sie in unserer digitalen Pressemappe im Anhang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell