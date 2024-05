Kelsterbach (ots) - Am Montag (13.05.), in der Zeit zwischen etwa 13.30 und 20.30 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Rüsselsheimer Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter dort durch die Eingangstür Zutritt in eine Wohnung und erbeuteten anschließend Schmuck und Geld. Die Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

