Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagabend befuhr eine 81jährige die Weimarische Straße in Niederzimmern in Fahrtrichtung Ortszentrum. Aufgrund eines Fahrzeuges im Gegenverkehr wollte sie sich weiter nach rechts einordnen und stieß dabei gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Skoda der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Frau selbst wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte an der Unfallstelle behandelt.

