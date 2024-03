Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - Unfallflucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte eine 54-jährige Fahrzeugführerin ihr Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, im Bereich des Haupteinganges, in der Mühlhäuser Straße 110 ab. Als die Frau zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest. Der Verursacher des Schadens war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die zu dem Zeitraum Wahrnehmungen zu dem Unfall gemacht haben werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0062882/2024 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden.(cm)

