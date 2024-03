LPI-GTH: Geldbörse gestohlen

Kreisstraße 4, Gügleben Richtung Riechheim (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 09.03.2024 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Kawasakifahrer die K4 aus Riechheim in Richtung Gügleben. Kurz nach dem Ortsausgang Riechheim kam der 56- jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kam dabei zu Fall. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und ins Klinikum Bad Berka verbracht. Am nicht mehr fahrbereiten ...

