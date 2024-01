LPI-GTH: Diebstahl aus Firma- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Einen Beuteschaden in geschätzter Höhe von 100.000 Euro verursachten Unbekannte in einer Firma für Immobilieninvestment im Bereich "Am Vogelherd". Nach dem gewaltsamen Eindringen in das Gebäudeinnere wurden unter anderem Messgeräte für Hoch- und Tiefbau entwendet. Zusätzlich zum Beuteschaden entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 30. Dezember ...

