LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Ein entzündeter Feuerwerkskörper geriet am Neujahrstag, gegen 01.00 Uhr in eine Baumkrone in der Plaueschen Straße. Der Baum brannte daraufhin bis zum Stamm ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Die Straße war zeitweise gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

