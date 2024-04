Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Postfiliale

Weimar (ots)

Wie gestern Mittag bekannt wurde, waren ein oder mehrere Täter in einer Postfiliale am Rathaus in Magdala, und das zur Schließzeit. Nachdem das gewaltsame Öffnen einer Tür augenscheinlich misslang, drangen die Unbekannten durch ein Fenster in das Innere. Hier wurden sodann mehrere Geschäftsräume betreten und die Postsendungen, bestehend aus Briefen und Paketen, geöffnet. Dem Versuch in ein Nebengebäude zu gelangen hielt die Tür stand. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit noch unbekanntem Beutegut unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und gestern. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell