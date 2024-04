Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach körperlichem Übergriff gesucht

Jena (ots)

Am Montag, dem 26. Februar 2024, ereignete sich eine Körperverletzung auf dem Salvador-Allende-Platz. Hierzu berichteten wir bereits am 27. Februar "Gestoßen und bespuckt". Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen, insbesondere die Geschädigte. Diese kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 bis 55 Jahre; schulterlange, glatte, blond gefärbte Haare; ca. 1.65m groß. Zuvor hatte sie in einem Markt einen Hund gestreichelt. Kurz darauf kam die Halterin und spätere Täterin auf diese zu und die Situation eskalierte. Hinweise nimmt werden unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 52001/2024, entgegengenommen.

