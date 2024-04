LPI-J: Falscher Überholvorgang artet aus

Jena (ots) - Ein Langfinger war auf einer Baustelle in der Naumburger Straße am Werke. Mittwoch, zwischen 15:30 und 15:45 Uhr begab sich dieser auf das Gelände und eignete sich ein optisches Messinstrument widerrechtlich an. Im Anschluss entfernte dieser sich samt Beute unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr