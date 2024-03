POL-UN: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, fünf beteiligten Pkw und hohem Sachschaden

Bergkamen (ots) - Bei einem größeren Polizeieinsatz in Bergkamen wurde ein 34-jähriger Bergkamener am Donnerstag (28.03.2024) vorläufig festgenommen. Gegen 19.15 Uhr kam es in der Lothar-Erdmann-Straße zu einem Bedrohungsszenario unter bekannten Personen. Der Täter zog sich im Verlauf der Tat in eine andere Wohnung in der Heinrichstraße zurück. Nach ersten ...

mehr