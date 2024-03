Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bedrohung durch männlichen Täter - Spezialeinsatzkommando eingesetzt

Bergkamen (ots)

Bei einem größeren Polizeieinsatz in Bergkamen wurde ein 34-jähriger Bergkamener am Donnerstag (28.03.2024) vorläufig festgenommen. Gegen 19.15 Uhr kam es in der Lothar-Erdmann-Straße zu einem Bedrohungsszenario unter bekannten Personen. Der Täter zog sich im Verlauf der Tat in eine andere Wohnung in der Heinrichstraße zurück.

Nach ersten Maßnahmen durch die Kreispolizeibehörde Unna wurde die Person unverletzt festgenommen.

Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Die Ermittlungen laufen weiter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell