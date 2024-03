Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Holzwickede (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher samt Beifahrer, der am Donnerstag (21.03.2024) gegen 12.20 Uhr in Holzwickede in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Eine 46-jährige Frau aus Hohe Börde war mit ihrem Pkw auf der Wilhelmstraße in Richtung Nordstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Discounters zu fahren. Als sie verkehrsbedingt den Gegenverkehr passieren lassen musste, bremste sie und blieb mittig - zum abbiegen bereit - auf der Straße stehen. Dabei bemerkte sie durch einen Blick in den Rückspiegel, dass sich ihr ein roter Pkw der Marke Fiat Siena mit polnischem Kennzeichen (DWC1551) rasant näherte. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seinen Pkw auf linker Spur zum überholen an und geriet dabei in eine Kollision mit dem Pkw der Frau.

Unmittelbar setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden vor Ort zu kümmern.

Der Pkw, der bei dem Unfall beteiligt war, wurde einige Zeit später am Sommerfliederweg in Holzwickede aufgefunden - die Kennzeichen waren abmontiert. Splitter der Kennzeichenbefestigung lagen vor dem Pkw, der kurz vor dem Unfall an einer Tankstelle in Nähe des Unfallortes betankt wurde, ohne zu bezahlen.

Gesucht werden Fahrer - samt Beifahrer:

Fahrer: männlich, etwa 30-35 Jahre alt, kurze Haare

Beifahrer: männlich, etwa 30-35 Jahre alt, südländischer Typ, lange Haare, zum Zopf gebunden, dunkle Oberbekleidung

Wer kann Angaben zum abgeschraubten Kennzeichen DWC1551 oder den unbekannten Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

