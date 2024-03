POL-UN: Kreis Unna - Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes: eine Festnahme durch Zoll und ein tschechischer Lkw hatte erhebliche gefährdende technische Mängel

Unna (ots) - Zwischen Mittwoch, 20.03.2024 und Mittwoch, 27.03.2024, wurde ein blauer Opel Meriva, der am Reckerdingsweg in Unna-Massen geparkt war, entwendet. Das Ganze soll in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr - irgendwann in dieser oben genannten Woche - passiert sein. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen UN-TN1264 machen? Hinweise bitte an die Polizei Unna ...

