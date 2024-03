POL-UN: Kamen - Graffiti-Sprüher beschmiert Autobahnbrücke an A2

Unna (ots) - Zwei Jugendliche haben am Dienstag (26.03.2024) gegen 20.00 Uhr ein Graffiti an die S-Bahnhaltestelle Mühlenstraße in Unna gesprüht. Außerdem besprühten sie einen Stromkasten an der dortigen Gleisüberführung. Zeugen konnten die beiden 16-jährigen Deutschen aus Kamen beim Besprühen beobachten und riefen die Polizei. Während der Befragung vor Ort verhielten sich die Jugendlichen uneinsichtig, verbal ...

mehr