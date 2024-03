Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfall mit zwei Verletzten

Dreisen (ots)

Leichte Verletzungen trugen der Fahrer und die Beifahrerin davon, die am Mittwoch auf der A 63 an einem Verkehrsunfall beteiligt waren. Dabei befuhr ein 69-jähriger PKW-Fahrer die A 63 in Richtung Kaiserslautern. In der Folge kam er aufgrund eines kurzen Schwächeanfalles nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanke. Bei dem Aufprall wurde er, sowie seine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein nachfolgender PKW wurde durch aufgewirbelte Steine ebenfalls leicht beschädigt. Die rechte Fahrspur musste für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unterstützung im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell