POL-UN: Unna - Pkw-Diebstahl in Unna-Massen

Kamen (ots) - Ein 45-jähriger Deutscher aus Kamen hat am Dienstag (26.03.2024) gegen 15.50 Uhr die Autobahnbrücke A2 am Eilater Weg in Kamen besprüht. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann den Schriftzug "OMG" an die Brücke sprühte, eine andere Person stand daneben und führte ein Gespräch. Die hinzugerufene Polizei konnte den beschuldigten Graffitisprüher vor Ort stellen und dieser gab an, die Brücke lediglich ...

