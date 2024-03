POL-UN: Kamen- Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind - Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen

Holzwickede (ots) - Die Polizei sucht einen Unfallverursacher samt Beifahrer, der am Donnerstag (21.03.2024) gegen 12.20 Uhr in Holzwickede in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 46-jährige Frau aus Hohe Börde war mit ihrem Pkw auf der Wilhelmstraße in Richtung Nordstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Discounters zu fahren. ...

