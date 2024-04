Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit tragischem Ausgang

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Serba/Bad Klosterlausnitz: Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Serba und Bad Klosterlausnitz. Ca. 500 Meter vor dem Kreisverkehr der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 9 kam eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw Opel nach rechts von der Straße ab. Dem Spurenbild nach steuerte die Frau gegen. In der Folge drehte sich der Pkw mehrfach und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Durch die Kollision wurde die Fahrerin tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ebenso wurde die Landstraße für knapp drei Stunden voll gesperrt.

