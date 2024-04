Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von hochwertigem Parfum

Weimar (ots)

Gestern Nachmittag waren zwei Männer in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt unterwegs und entwendeten kurz hinter dem Eingangsbereich Parfum im Gesamtwert von 1700 Euro. Anschließend flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Ein Mann konnte allerdings durch eine Mitarbeiterin erkannt werden. Er hatte in der Drogerie bereits schon in der Vergangenheit geklaut und deswegen auch ein Hausverbot erhalten. Jetzt erwarten ihn Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Zu dem zweiten Täter laufen die Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell