Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Einbrüchen in Wohnmobile - Täter festgenommen ++ Von Fahrrad getreten - Bedroht - Fahrrad entwendet ++ Durch Fenster in Hotel - Bargeld entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wechselseitige Körperverletzung nach verbaler Auseinandersetzung

Zwei Männer im Alter von 24 und 40 Jahren gerieten am 31.07.2024 gegen 12:30 Uhr bei einer Unterkunft "An der Keulahütte" in eine verbale Auseinandersetzung. Anschließend wurden beide handgreiflich und verletzten sich leicht. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.

Lüneburg - Handy gestohlen - Anschließend von 37-Jährigen attackiert

Am 01.08.2024 gegen 00:00 Uhr wurde ein 44-Jähriger und seine zwei Begleitpersonen in der Hindenburgstraße von einem Unbekannten angesprochen. Dabei riss dieser das Handy des 44-Jährigen aus dessen Hand und entfernte sich. Als der Geschädigte die Polizei alarmieren wollte kam ein 37-Jähriger dazu und schlug dem Mann das Handy aus der Hand. Anschließend verletzte der 37-Jährige den 44-Jährigen mit einem Kopfstoß. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei erteilte dem 37-Jährigen einen Platzverweis.

Lüneburg - Körperverletzung am Kreidebergsee

Aus bislang ungeklärter Ursache schlug ein Mann am 31.07.2024 gegen 22:00 Uhr am Kreidebergsee auf einen 34-Jährigen ein. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und die Polizei alarmieren. Der Täter entfernte sich mit einer Personengruppe in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der 34-Jährige wurde leichtverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Einbrüchen in Wohnmobile - Täter festgenommen

Ein 45-Jähriger wurde am 01.08.2024 durch die Polizei festgenommen. Eine Zeugin hatte den Mann und eine weitere Person beobachtet, als diese mit Sturmhauben verkleidet sich bei einem Waldweg nahe der Straße Imkerstieg in Ochtmissen versteckten. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde der 45-jährige Mann angetroffen. Er führte Einbruchswerkzeug und zwei Kennzeichen mit sich. Bei einer Überprüfung des Nahbereiches wurde ein Wohnmobil mit eingeschlagenem Fenster und ein weiteres mit Einbruchsspuren festgestellt. Die Polizei sucht weiterhin nach dem zweiten Täter. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Dieb beobachtet - Polizei findet Diebesgut

Ein 58-Jähriger wurde am 31.07.2024 gegen 04:00 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er sich in einem Gebüsch auf einem Grundstück im Lüner Damm versteckt hat. Sie meldete ihre Feststellungen der Polizei, welche den Mann noch im Gebüsch antreffen konnte. Die Polizei konnte bei dem Mann mutmaßliches Diebesgut aus einem angrenzenden Schuppen auffinden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Benzin umgefüllt - Feuerzeug als Lichtquelle - Teil eines Flures in Brand

Am 31.07.2024 gegen 22:45 Uhr beabsichtigten zwei Jugendliche Benzin von einem Kanister in eine Flasche umzufüllen. Dabei befanden sie sich in einem Mehrfamilienhaus im Eulenweg. Aufgrund der Dunkelheit verwendeten sie ein Feuerzeug als Lichtquelle. Dadurch geriet das Benzin in Brand und beschädigte einen Flur. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Von Fahrrad getreten - Bedroht - Fahrrad entwendet

Am 31.07.2024 erschien ein 21-Jähriger gegen 16:15 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Drawehner Straße von einer ihm unbekannten Person vom Fahrrad getreten worden sei. Anschließend habe der Täter ihn bedroht und das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der 21-Jährige wurde leichtverletzt. Die Polizei sucht nach Personen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Mountainbike bei Schnellrestaurant entwendet

Ein nicht angeschlossenes Mountainbike in den Farben rot und schwarz wurde am 31.07.2024 gegen 23:15 Uhr von Unbekannten entwendet. Es stand zum Tatzeitpunkt nicht angeschlossen vor einem Schnellrestaurant im Develangring. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Uelzen

Uelzen - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Ein 58-Jähriger Radfahrer stürzte alleinbeteiligt am 31.07.2024 gegen 18:30 Uhr in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann mit fast zwei Promille unter Alkoholeinfluss stand. Er verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Uelzen - Durch Fenster in Hotel - Bargeld entwendet

Unbekannte hebelten in der Nacht zum 01.08.2024 an der Seiteneingangstür eines Hotels am Hammersteinplatz. Anschließend kletterten sie zu einem angekippten Fenster und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

