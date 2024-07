Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kleidungsstücke rechtswidrig erlangt ++ Retouren fingiert ++ Brüder erlangen mehrere tausend Euro ++ Zugriff der Polizei ++ Ermittlungen laufen ++

Lüneburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei Brüder im Alter von 24 und 26 Jahren. Diese sollen monatelang Artikel aus einem Lüneburger Bekleidungsgeschäft durch fingierte Retouren erlangt haben. Nachdem sich Unstimmigkeiten in den Abrechnungen eines Bekleidungsgeschäftes in Lüneburg häuften, kontaktierte man die Polizei. Im Verdacht standen ein 24 Jahre alter Mitarbeiter und eine weitere bis dahin unbekannte Person. Die Polizei positionierte sich daraufhin vor einigen Tagen in zivil in dem Geschäft und konnte die beiden Personen bei einer Kaufabwicklung im Kassenbereich beobachten. Anschließend wurden beide festgehalten und überprüft. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Käufer um den Bruder des verdächtigen Mitarbeiters handelte. Dieser passierte den Kassenbereich mit Kleidung im Wert von etwas über 1000 Euro. Gezahlt hatte er lediglich Socken im Wert von ca. 10 Euro. Gleichgelagertes Vorgehen hat es nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine in diesem Jahr schon mehrfach gegeben. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung bei den Beschuldigten wurden umfangreich hochwertige Kleidungsstücke beschlagnahmt. Der Wert liegt bei mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell