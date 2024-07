POL-LG: ++ Nach Hinweis 50 Fahrräder in Uelzen sichergestellt ++ Kriminal- und Ermittlungsdienst sucht Eigentümerinnen und Eigentümer ++ Ermittlungen gegen 45-Jährigen ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg Lüneburg - Mann fasst Frauen an das Gesäß - Betroffene gesucht Die Polizei ermittelt gegen einen 29-jährigen Mann, der nach Zeugenaussagen am 23.07.2024 gegen 12:45 Uhr mehreren Frauen in der Lüneburger Innenstadt, unter anderem in der Schröderstraße, an das Gesäß gefasst haben ...

mehr