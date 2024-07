Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei warnt vor Schockanrufen und falschen Polizeibeamten ++ Bei Treffen im Park zu Boden gestoßen - Pfeffersprayeinsatz - Cannabis und IPhone entwendet ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Polizei warnt vor Schockanrufen und falschen Polizeibeamten

In den vergangenen Tagen ist es im Bereich Lüneburg vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen" und "Falschen Polizeibeamten" gekommen. Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche von meist professionell agierenden Tätergruppierungen.

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüneburg - Einbrecher versucht es an drei Objekten - Kein Eindringen erfolgt

In der Nacht zum 26.07.2024 versuchten Unbekannte vergebens in drei Objekte in der Haagestraße zu gelangen. Dabei hebelten sie gewaltsam mit einem noch unbekannten Gegenstand an den Türen. Ein Eindringen erfolgte nicht. Nachdem eine Alarmanlage ausgelöst hat, entfernten sie sich. Die Polizei konnte im Nahbereich keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Nach Raub beim Schützenfest - Polizei sucht drei Täter

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Raubdeliktes beim Bleckeder Schützenfest am 21.07.2024 gegen 01:30 Uhr. Dabei sollen drei Personen einen Jugendlichen angesprochen haben. Anschließend hätten die Männer ihn aufgefordert seine Taschen zu leeren. Einer der Täter schlug mit der flachen Hand in das Gesicht des Jugendlichen und durchsuchte die mitgeführte Tasche. Nachdem die Täter Bargeld in Höhe von unter 50 Euro im Rucksack aufgefunden haben, entfernten sie sich. Die Polizei sucht nun nach den drei Männern die sich im heranwachsenden Alter befinden sollen. Einer von ihnen trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze und eine ebenfalls schwarze Jogginghose. Der zweite Täter trug einen grauen Pullover und hatte lockige Haare. Der dritte Täter soll fast zwei Meter groß gewesen sein, schlank und trug ein schwarzes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Heckscheibe zerstört - Elektronische Geräte entwendet

Am 25.07.2024 gegen 20:00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Audi A6 in einem Parkhaus "Am Berge" durch Unbekannte eingeschlagen. Anschließend wurden diverse elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ein Teil des Diebesgutes wieder aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Vor Geldautomaten Mann weggeschubst - Bargeld mitgenommen

Eine 32-Jährige schubste am 25.07.2024 gegen 17:00 Uhr einen Mann zur Seite, welcher gerade Geld an einem Automaten in der Lüneburger Landstraße Bargeld abhob. Sie griff in das Ausgabefach und entfernte sich mit dem Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Ein Passant konnte die Täterin aufhalten und stellen. Die 32-Jährige ist der Polizei bereits aufgrund Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten bekannt. Der Mann wurde durch den Schubser nicht verletzt, stürzte allerdings zu Boden als er die Verfolgung aufnahm und wurde anschließend in einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Apotheke - Täter flieht auf Mountainbike

In der Nacht zum 26.07.2024 versuchte ein derzeit unbekannter Täter mittels Schraubendreher in eine Apotheke in der Wulf-Werum-Straße zu gelangen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Als die Polizei am Tatort eintraf, entfernte sich der Mann auf einem weißen Mountainbike. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter hatte eine schlanke Statur und trug einen Kapuzenpullover sowie eine Jeans. Ein Eindringen in die Apotheke hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Einbruch in Angelverein - Eingangstür mit Fräse geöffnet

Die Eingangstür zu einem Angelverein in der Salzwedeler Straße wurde durch Unbekannte im Zeitraum vom 24.06.2024 bis zum 25.07.2024 vermutlich mittels Fräse geöffnet. Daraufhin wurde unter anderem ein, mit wenigen tausend Euro Bargeld, gefüllter Tresor entwendet. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Bei Treffen im Park zu Boden gestoßen - Anschließend Pfeffersprayeinsatz - Cannabis und IPhone entwendet

Ein 22-Jähriger verabredete sich am 25.07.2024 gegen 23:30 Uhr mit einem 19-Jährigen, um in einem Park an der Salzwedeler Straße gemeinsam Cannabis zu konsumieren. Bevor es dazu kam, stoß der 19-Jährige den 22-Jährigen zu Boden. Drei weitere dazukommende Täter wirkten anschließend mit Tritten und Pfefferspray auf den am Boden liegenden Heranwachsenden ein. Anschließend nahmen die Täter unter anderem das Cannabis und das Handy des Mannes an sich und flüchteten. Der Wert des Diebsgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 22-Jährige wurde durch die Tathandlung leichtverletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Portemonnaie aus Handtasche entwendet - Polizei gibt Tipps

Am 24.07.2024 gegen 15:00 Uhr entwendeten Unbekannte in einem Supermarkt in der Schützenstraße die Geldbörse einer Frau aus der mitgeführten Handtasche. Anschließend entfernten sich die Täter. In der Geldbörse befand sich Bargeld im Wert von unter 50 Euro und Dokumente der Eigentümerin. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Uelzen

Uelzen - Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Den Führerschein eines 38-jährigen Mercedes-Sprinter Fahrers beschlagnahmte die Polizei am Abend des 25.07.2024. Bei dem Mann stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 19:30 Uhr auf dem Sternplatz Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Bad Bodenteich - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine Seniorin beabsichtigte am 26.07.2024 gegen 09:00 Uhr mit ihrem Seat-Ibiza von der Schostorfer Straße nach links in die Neustädter Straße einzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 63-jährige Fahrerin eines VW-Touran. Durch die Kollision wurde der VW-Touran gegen einen abgestellten Anhänger geschleudert. Die 63-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

