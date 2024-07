POL-LG: ++ PKW entwendet - Ermittlungen gegen Jugendliche ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein ++ Täter verschaffen sich durch offene Terrassentür Zutritt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Mann fasst Frauen an das Gesäß - Betroffene gesucht

Die Polizei ermittelt gegen einen 29-jährigen Mann, der nach Zeugenaussagen am 23.07.2024 gegen 12:45 Uhr mehreren Frauen in der Lüneburger Innenstadt, unter anderem in der Schröderstraße, an das Gesäß gefasst haben soll. Er wurde durch die Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen und erhielt einen Platzverweis. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und Betroffenen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall an Kreuzung - Zwei Personen leichtverletzt

Am 24.07.2024 gegen 13:30 Uhr kam es bei der Kreuzung "Am Alten Eisenwerk"/ "Hamburger Straße" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 40-Jähriger trotz Rotlicht mit seinem Audi A4 an der Kreuzung an und kollidierte mit einer 50-jährigen Mazda-Fahrerin, welche die "Hamburger Straße" in Fahrtrichtung "Vor dem Bardowicker Tore" befuhr. Beide Personen wurden leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Reppenstedt - PKW entwendet - Ermittlungen gegen Jugendliche

In der Nacht zum 24.07.2024 wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein Renault Megane mittels Fahrzeugschlüssel entwendet, welcher zum Diebesgut eines ein paar Tage vorher begangenen Einbruchs stammte. Die Polizei konnte das Fahrzeug auffinden und Spuren sichern. Nach ersten Ermittlungen stehen zwei Jugendliche im Verdacht zunächst im Wohnhaus eingebrochen und anschließend den PKW entwendet zu haben. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Rahmen einer Durchsuchung bei einem der beiden Verdächtigen aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche tragen Motorroller weg - Flucht vor Polizei scheitert

Zwei Jugendliche wurden am 24.07.2024 dabei beobachtet wie sie gegen 19:00 Uhr einen Motorroller im Wert von wenigen hundert Euro in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße wegtrugen. Im Rahmen der Fahndung wurden sie von der Polizei festgestellt. Als sie den Streifenwagen erblickten, flüchteten beide, konnten jedoch von der Polizei gefasst werden. Eine Abfrage ergab, dass das Kennzeichen nicht zum Roller gehörte und vorher entwendet wurden. Die Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Diebstahl einer Geldkassette

Während der Öffnungszeiten eines Sportgeschäftes "Rote Straße" begaben sich zwei Täter am 24.07.2024 gegen 15:00 Uhr zur Kasse und entwendeten die abgeschlossene Geldkassette. Darin befand sich Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei konnte die flüchtenden Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Holzschuppen in Brand - Zeugen gesucht

Am 24.07.2024 gegen 09:45 Uhr geriet im Claudiusweg ein Holzschuppen in Brand. Durch die Hitzeentwicklungen wurden drei Glasscheiben des angrenzenden Wohnhauses zerstört. Ein Holzschuppen des Nachbargrundstückes wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Trecker verkeilt sich mit Anhänger auf Fähranleger - Fährbetrieb unterbrochen

Am 23.07.2024 gegen 10:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Treckers mit Anhänger auf die Elbfähre in Neu Darchau aufzufahren. Dabei bremste er ab und wurde von seinem Anhänger nach vorne geschoben, sodass Fahrzeug und Anhänger ineinander verkeilten und den Fähranleger blockierten. Der Fährbetrieb wurde kurzzeitig eingestellt. Der Eigentümer konnte sein landwirtschaftliches Gespann eigenständig bergen. Es entstand Sachschaden am Trecker. Die Fähre blieb unbeschädigt.

Bergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein - Fahrer schwerverletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 25.07.2024 gegen 06:45 Uhr auf der Straße "Breite Straße" auf Höhe der Brücke über die "Dumme" in Bergen. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer überholte dabei aus Richtung Salzwedel kommend einen vor ihm fahrenden LKW und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einem Baum und dem Geländer der Brücke. Der Fahrer konnte schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt- durch die Feuerwehr geborgen werden. Bei ihm stellte die Polizei Atemalkoholgeruch fest. Zusätzlich war der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Breite Straße (Bundesstraße 71) wurde für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

Lüchow - Schaufenster eingeworfen - Flucht auf gestohlenem Motorroller - Jugendliche ermittelt

Am 25.07.2024 gegen 02:00 Uhr warfen zunächst Unbekannte mit einem Gully-Deckel das Schaufenster eines Reisebüros in der Drawehner Straße ein und entwendeten CBD-Produkte. Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche, welche im Rahmen der Fahndung angetroffen wurden. Es stellte sich heraus, dass sie sich mit einem ebenfalls entwendeten Motorroller entfernten. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Fahrer des Motorrollers stand zudem unter dem Einfluss von "THC" und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Täter verschaffen sich durch offene Terrassentür Zutritt - Schmuck und Bargeld entwendet

Als der Bewohner eines Wohnhauses im Immenweg am 24.07.2024 gegen 12:15 Uhr kurzfristig in die anliegende Garage ging, verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten. Dabei nutzten sie eine offene Terrassentür und entwendeten Bargeld, Schmuck und Zahlungskarten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

