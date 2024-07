Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vögelsen - Zwei Geldautomaten gesprengt - Täter fliehen ++ Wrestedt - Asbestplatten und Bauschutt im Wald entsorgt ++ Wustrow - Ohne Fahrerlaubnis - unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Handorf - Pferde verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Im Zeitraum vom 21.07.2024 bis zum 22.07.2024 wurde ein Pferd auf einer Pferdekoppel im Cluesweg mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt. Zuvor wurde bereits einem weiteren Pferd auf derselben Koppel Schnittverletzungen an den Beinen zugefügt. Die Polizei sucht nach Personen, die an der Tatörtlichkeit etwas festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad entwendet - In Gebüsch aufgefunden

Am 23.07.2024 wurde im Laufe des Vormittags ein mit zwei Fahrradschlössern gesichertes E-Bike im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Dieses wurde am Städtischen Klinikum Lüneburg abgestellt. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie umgehend die Polizei. Durch Ortung konnte das E-Bike dann in einem Gebüsch versteckt in der Straße "Hinter der Saline" aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Fenster aufgehebelt - Uhren entwendet

Mit einem Hebelwerkzeug verschafften sich Unbekannte im Zeitraum vom 19.07.2024 bis zum 23.07.2024 Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Hang". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - Einbruch in Rohbau - Elektrokabel entwendet

Unbekannte hebelten im Zeitraum vom 23.07.2024 bis zum 24.07.2024 im Rohbau eines Neubaugebietes im Adolf-Lüchau-Weg die Haustür auf. Anschließend entwendeten sie Kabeltrommeln mit mehreren hundert Metern Elektrokabel sowie Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Zwei Geldautomaten gesprengt - Täter fliehen in dunklem Fahrzeug

Am 24.07.2024 gegen 03:30 Uhr meldeten Anwohnende zwei Explosionen in der Lüneburger Straße bei den dortigen Geldautomaten. Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Die zerstörten Geldautomaten gehören zu zwei Banken die ihre Filialen unmittelbar nebeneinander am Tatort haben. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt und durch die Delaborierer untersucht. Anschließend wurden die Spuren am Tatort gesichert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass aus einem der Automaten Bargeld entwendet worden ist und die Täter anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Dorfstraße flohen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe zerstört - Geldbörse entwendet - Geld abgehoben

Die Seitenscheibe eines Transporters wurde am 23.07.2024 gegen Mittag in einem Parkhaus "Bei der Ratsmühle" durch Unbekannte zerstört. Anschließend entwendeten sie eine Geldbörse und tätigten mit der darin befindlichen EC-Karte Abbuchungen in Höhe von etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Nach Unfallflucht festgestellt - 15000 Euro Sachschaden - Führerschein beschlagnahmt

Eine Seniorin befuhr am 23.07.2024 gegen 11:00 Uhr mit einem Fiat Panda die Straße "Am Kamp" und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Vito. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort und wurde anschließend von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Aufgrund des Sachschadens in Höhe von 15000 Euro wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein der Verursacherin beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Glasscheibe von Wartehäuschen zerstört

Die Glasscheibe des Wartehäuschens einer Bushaltestelle in der Bahnhofsstraße wurde in der Nacht zum 24.07.2024 durch Unbekannte zerstört. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Glasscheibe von zwei Personen mit einem derzeit unbekannten Gegenstand eingeworfen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Ohne Fahrerlaubnis - unter Betäubungsmitteleinfluss - falsche Angaben zu Personalien

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 47-jähriger Fahrer eines Ford-Transits in der Schmiedestraße überprüft. Dabei gab der Fahrer an keine Ausweisdokumente dabei zu haben und wies sich mündlich mit falschen Personalien aus. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Bienenbüttel - Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 4

Am Vormittag des 23.04.2024 führte die Polizei im Baustellenbereich der Bundesstraße 4 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei etwas über 700 gemessenen Fahrzeugen wurden insgesamt 26 Verstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Der Höchstwert lag bei gemessenen 75 km/h. Zusätzlich überprüfte die Polizei auch das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Wrestedt - Asbestplatten und Bauschutt im Wald entsorgt - Polizei ermittelt wegen zwei Sachverhalten

Am 21.07.2024 wurde an einem Feldweg zwischen Nettelkamp und Wieren eine illegale Müllentsorgung festgestellt. Dabei handelte es sich unter anderem um Bauschutt und Plastikrohre. In einem weiteren Waldstück zwischen Stadensen und der Bundesstraße 4 wurde einen Tag später, am 22.07.2024, ebenfalls Bauschutt festgestellt. Dort wurden zusätzlich Asbestplatten entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den beiden Sachverhalten aufgenommen und kann einen Zusammenhang derzeit nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

