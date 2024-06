Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Lehrgarten

Völklingen OT Fürstenhausen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes betraten unberechtigte Personen den Lehrgarten des Zentrum für Bildung und Beruf Saar GmbH in der Gehlheidstraße in Fürstenhausen. Es wurde eine Sachbeschädigung begangen, indem am Gartenhaus rückwärtig mehrere Glasbausteine zerschlagen wurden. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

