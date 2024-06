Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Hausfriedensbruch auf dem Sportplatz in Köllerbach

Köllerbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich mehrere Jugendliche gegen 00:15 Uhr unberechtigt Zutritt auf den Sportplatz der SF Köllerbach. Nach Zeugenangaben überstiegen sie einen Zaun und hielten sich auf dem Gelände auf. Die Gruppe sei bereits zuvor aufgefallen, da sie sich vor der Eisdiele in Köllerbach an der Eiswaffel-Figur zu schaffen machten und diese zur nahegelegenen Burg brachten. Die aus Köllerbach stammenden Jugendlichen sind namentlich bekannt. Diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell